Представители архитектурного вуза Туркменистана поздравили ветерана Антонину Пряничникову

Представители Туркменского государственного архитектурно-строительного института 8 мая поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, жительницу города Ашхабада Антонину Павловну Пряничникову.

Пожелав ветерану здоровья и благополучия, гости вручили букет цветов и памятные подарки, сообщается на сайте вуза.

В этом году Антонина Пряничникова отметила свое 97-летие. Во время войны она проживала в городе Ахтубинск недалеко от Сталинграда, где вместе с другими молодыми людьми занималась ремонтно-восстановительными работами на железной дороге, которая регулярно подвергалась вражеским бомбардировкам. Она также участвовала в тушении пожаров и оказании помощи раненым.

Как ранее рассказывала сама Антонина Павловна, когда Сталинград освободили, в город прибыли литерные поезда. Среди прибывших военных она встретила свою любовь.