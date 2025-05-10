Гурбангулы Бердымухамедов возложил цветы к памятнику «Halk hakydasy»

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятникам мемориального комплекса «Halk hakydasy». В ходе мероприятия Национальный Лидер туркменского народа лично поздравил ветеранов войны, супругов участников боевых действий и тружеников тыла с праздником, сообщает TDH.

Во время беседы с представителями старшего поколения Гурбангулы Бердымухамедов поинтересовался их самочувствием и подчеркнул, что их жизненный путь, особенно матерей, переживших тяготы военного времени, является образцовой школой для нынешней молодежи. Председатель Халк Маслахаты отметил, что героизм и заслуги военного поколения навсегда останутся в памяти потомков.

Сегодняшнее мероприятие стало важной частью общенациональных торжеств, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая широко отмечается по всему Туркменистану.