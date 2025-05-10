В Туркменистане с 12 мая стартует прием документов на обучение в вузах Китая

С 12 мая в Туркменском государственном университете имени Махтумкули будет проходить прием документов на обучение в вузах Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая по программам высшего профессионального образования (бакалавриат) на 2025-2026 учебный год.

Документы принимаются от граждан Туркменистана, достигших 18 лет, и до 25 лет (до 31 августа 2025 года), имеющих общее среднее, среднее профессиональное образование и владеющих английским языком. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Информация о перечне специальностей, количестве мест на программы высшего профессионального образования в вузах Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, а также об условиях обучения будет предоставляться приемной комиссией.

Перечень необходимых для подачи документов на обучение в КНР размещен на официальном сайте Министерства образования Туркменистана, а также опубликован в сегодняшних центральных газетах.

Переводы документов должны быть предоставлены на английском языке. При необходимости приёмная комиссия вправе запросить дополнительные сведения об абитуриенте.

24 мая с успешными кандидатами будет проведено собеседование по программе общеобразовательных предметов.

Адрес ТГУ имени Махтумкули: г.Ашхабад, проспект Сапармурата Туркменбаши, 31. Контактные телефоны: (+993 12) 94-69-90, 94-54-29.