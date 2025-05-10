Ветерану «Туркменарагатнашык» вручены награды от имени Президента к 80-летию Победы

В рамках торжеств, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Туркменистане особым вниманием отмечена 101-летняя Валентина Жердева — ветеран войны и многолетний сотрудник компании почтовой связи «Tуркменпочта». По инициативе Агентства «Tуркменарагатнашык» ей были вручены праздничные букеты цветов и ценные подарки как от имени Президента Туркменистана, а также и от самого агентства.

Валентина Жердева является одной из немногих женщин-фронтовиков и внесла значительный вклад в развитие сферы связи страны, проработав в почтовой службе долгие годы. За свои заслуги она неоднократно удостаивалась государственных наград.

Чествование ветерана связи стало частью масштабных мероприятий, которые проходят по всей стране в эти дни. В рамках национальной программы празднования юбилея Победы всем ветеранам вручаются подарки и букеты цветов от имени главы государства..