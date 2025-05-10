Биржа Туркменистана реализовала нефтехимию и товары легкой промышленности

8 мая на биржевых торгах Туркменистана были заключены сделки как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Предприниматели из Афганистана приобрели сжиженный газ у Государственного концерна «Туркменхимия», а представители Кыргызстана закупили хлопчатобумажную пряжу у местных производителей, сообщает сайт ГТСБТ.

На внутреннем рынке туркменские предприниматели заключили сделки с Государственным концерном «Туркменнебит» на поставку дорожного битума марки «БНД 60/90», а также с Министерством Текстильной промышленности на закупку хлопчатобумажной пряжи.

Всего в ходе торгов было оформлено 6 сделок на общую сумму 20 488 000,00 маната и 510 880,00 долларов США.