Билл Гейтс назвал срок передачи всего своего состояния на благотворительность

Основатель корпорации Microsoft, Билл Гейтс, сообщил о своём намерении направить практически все свои средства на благотворительные цели в течение следующих двух десятилетий, сообщает snob.ru со ссылкой на Gates Notes.

Впервые о планах пожертвовать большую часть своего капитала в фонд Bill & Melinda Gates Foundation, учреждённый им совместно с бывшей супругой, Гейтс заявил в 2022 году. Тогда он отметил, что намерен постепенно покинуть верхние строчки мирового рейтинга богатейших людей.

В своём последнем обращении, опубликованном 8 мая, Билл Гейтс уточнил, что принял решение ускорить процесс передачи средств обществу по сравнению с первоначальным графиком. В течение 20 лет его пожертвования будут направлены через Gates Foundation на проекты, призванные спасать и улучшать жизни людей по всему миру. При этом была объявлена и конкретная дата прекращения деятельности фонда – 31 декабря 2045 года.

Бизнесмен подчеркнул, что итоговая сумма пожертвований будет зависеть от рыночной конъюнктуры и уровня инфляции. Тем не менее, он ожидает, что к концу 2045 года объём средств, потраченных фондом, превысит 200 миллиардов долларов.

Биллу Гейтсу, которому в октябре исполнится 70 лет, принадлежит состояние, оцениваемое в 108 миллиардов долларов, что делает его одним из самых состоятельных людей планеты. В 1975 году он стал сооснователем компании Microsoft вместе со своим университетским товарищем Полом Алленом. На начальном этапе деятельности годовой оборот компании составлял немногим более 16 тысяч долларов, а к 2000 году выручка достигла внушительной суммы в 25,3 миллиарда долларов.