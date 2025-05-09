Состоялся телефонный разговор глав МИД Туркменистана и Азербайджана

8 мая состоялся телефонный разговор между заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, сообщает Посольство Азербайджана в Туркменистане.

Министры выразили уверенность, что исторически сложившиеся традиционные дружественные и братские связи между двумя народами продолжат развиваться на основе партнерских отношений между Туркменистаном и Азербайджаном. Была подчеркнута важность политического диалога на уровне глав государств, обмена взаимными визитами, а также консультаций между министерствами иностранных дел для развития связей между двумя странами.

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничества в рамках международных организаций и взаимодействия по Каспийскому морю.

Кроме того, министры обменялись мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.