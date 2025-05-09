Путин поздравил Президента Туркменистана с 80-летием Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо туркменского лидера, аналогичные поздравления получили главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и Израиля. Также поздравления были направлены народам Грузии и Молдавии.

В своём обращении российский президент отметил важность сохранения памяти о подвигах и жертвах предыдущих поколений, которые сражались против нацистских захватчиков и трудились в тылу.

«Наш священный долг – бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками», – подчеркнул Владимир Путин в своём послании.

Глава Российского государства также выразил сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.