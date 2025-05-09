Президент Туркменистана провел заседание Кабмина по итогам четырех месяцев 2025 года

Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл очередное заседание Кабинета Министров, на котором были подведены итоги работ, выполненных в стране за четыре месяца текущего года, сообщает TDH.

Как сообщалось в ходе заседания, ВВП Туркменистана за январь-апрель 2025 года вырос на 6,3%. Рост в промышленности составил 0,6%, в строительстве — 4,4%, в транспортно-коммуникационном секторе — 11,1%, в торговле — 9,9%, в сельском хозяйстве — 4%, в сфере услуг — 8,8%.

Государственный концерн «Türkmennebit» перевыполнил план по добыче нефти на 7,9%. План по переработке нефти выполнен на 105,9%, по производству бензина — на 102,3%, дизельного топлива — на 100,8%, смазочных масел — на 110,4%, сжиженного газа — на 111,7%. Добыча природного и попутного газа превысила план на 3,5%.

В агропромышленном комплексе темп роста производства составил 117,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство в строительно-промышленном секторе выросло на 12%.

Товарооборот Министерства торговли и внешнеэкономических связей увеличился на 23,6%. Министерство текстильной промышленности показало рост производства на 12,8%, в том числе по хлопковой пряже — на 38,2%, хлопковой ткани — на 48%, кожаных изделиях — на 31%.

В транспортной отрасли общий рост составил 16,6%. План грузоперевозок всеми видами транспорта выполнен на 103,7%, пассажироперевозок — на 102,3%.

За отчетный период Меджлисом Туркменистана принято 8 законов и 9 постановлений, направленных на укрепление национального законодательства.

В сфере внешней политики проведено 237 встреч в онлайн-формате и 908 официальных переговоров с представителями зарубежных государств и международных организаций. Подписано 54 международных документа.

Президент Сердар Бердымухамедов напомнил, что 9 мая будет широко отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Ашхабаде у мемориального комплекса «Halk hakydasy» состоится церемония возложения цветов в память о героях войны.