Президент Туркменистана провел заседание Кабмина по итогам четырех месяцев 2025 года

Президент Туркменистана провел заседание Кабмина по итогам четырех месяцев 2025 года

Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл очередное заседание Кабинета Министров, на котором были подведены итоги работ, выполненных в стране за четыре месяца текущего года, сообщает TDH.

Как сообщалось в ходе заседания, ВВП Туркменистана за январь-апрель 2025 года вырос на 6,3%. Рост в промышленности составил 0,6%, в строительстве — 4,4%, в транспортно-коммуникационном секторе — 11,1%, в торговле — 9,9%, в сельском хозяйстве — 4%, в сфере услуг — 8,8%.

Государственный концерн «Türkmennebit» перевыполнил план по добыче нефти на 7,9%. План по переработке нефти выполнен на 105,9%, по производству бензина — на 102,3%, дизельного топлива — на 100,8%, смазочных масел — на 110,4%, сжиженного газа — на 111,7%. Добыча природного и попутного газа превысила план на 3,5%.

В агропромышленном комплексе темп роста производства составил 117,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство в строительно-промышленном секторе выросло на 12%.

Товарооборот Министерства торговли и внешнеэкономических связей увеличился на 23,6%. Министерство текстильной промышленности показало рост производства на 12,8%, в том числе по хлопковой пряже — на 38,2%, хлопковой ткани — на 48%, кожаных изделиях — на 31%.

В транспортной отрасли общий рост составил 16,6%. План грузоперевозок всеми видами транспорта выполнен на 103,7%, пассажироперевозок — на 102,3%.

За отчетный период Меджлисом Туркменистана принято 8 законов и 9 постановлений, направленных на укрепление национального законодательства.

В сфере внешней политики проведено 237 встреч в онлайн-формате и 908 официальных переговоров с представителями зарубежных государств и международных организаций. Подписано 54 международных документа.

Президент Сердар Бердымухамедов напомнил, что 9 мая будет широко отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Ашхабаде у мемориального комплекса «Halk hakydasy» состоится церемония возложения цветов в память о героях войны.