Президент Туркменистана поздравил Мерца с избранием Федеральным канцлером ФРГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Фридриху Мерцу по случаю избрания его Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия, сообщает TDH.

Президент Туркменистана отметил в своём послании, что в настоящее время взаимовыгодные отношения между странами обогащаются новым содержанием, выразив уверенность, что благодаря совместным усилиям эти отношения выйдут на новый уровень.

Президент Туркменистана адресовал Фридриху Мерцу искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов на новой должности.