Правительство Армении одобрило присоединение республики к Ашхабадскому соглашению

Правительство Армении одобрило законодательную инициативу о присоединении республики к Ашхабадскому соглашению, которое предусматривает создание международного транспортно-транзитного коридора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РА.

«Присоединение к соглашению обеспечит Армении создание надежных условий для транспортировки и транзита грузов и пассажиров, упрощение мультимодальных перевозок, оптимизацию транспортных расходов и повышение транзитной роли республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, инициатива позволит республике получить выход на международные рынки через данный транспортный коридор, гармонизировать транзитные документы и упростить таможенные процедуры.

Согласно установленной процедуре, проект решения будет направлен в Конституционный суд Армении для определения его соответствия Основному закону. После получения положительного заключения документ поступит на рассмотрение в парламент.

Ашхабадское соглашение было подписано в 2011 году правительствами Туркменистана, Узбекистана, Омана, Катара и Ирана с целью создания международного транспортного коридора, обеспечивающего непрерывный сухопутный маршрут через Центральную Азию и Ближний Восток.

Документ вступил в силу в 2016 году. Впоследствии к соглашению присоединились Пакистан, Казахстан и Индия, а в 2024 году его одобрил Кыргызстан.