Для новых таможенников Туркменистана проведен курс по предотвращению незаконного оборота ОРВ

Для новых таможенников Туркменистана проведен курс по предотвращению незаконного оборота ОРВ

Вчера на базе таможни города Аркадага был проведен специализированный курс для новобранцев, посвященный предотвращению незаконного оборота озоноразрушающих веществ (ОРВ) и гидрофторуглеродов (ГФУ).

Курс был организован Государственной таможенной службой Туркменистана совместно с Озоновым центром Министерства охраны окружающей среды в рамках усилий по соблюдению международных обязательств. Об этом сообщается на сайте Службы.

Новобранцы ознакомились с международными стандартами и законодательными актами, регулирующими торговлю веществами, разрушающими озоновый слой. Особое внимание было уделено методам выявления и пресечения нелегальных поставок опасных веществ на территорию Туркменистана.

Курсы стали частью более широкой программы повышения квалификации и укрепления международного сотрудничества Туркменистана в области охраны окружающей среды, отмечает источник.