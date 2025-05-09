Для новых таможенников Туркменистана проведен курс по предотвращению незаконного оборота ОРВ

Вчера на базе таможни города Аркадага был проведен специализированный курс для новобранцев, посвященный предотвращению незаконного оборота озоноразрушающих веществ (ОРВ) и гидрофторуглеродов (ГФУ).

Курс был организован Государственной таможенной службой Туркменистана совместно с Озоновым центром Министерства охраны окружающей среды в рамках усилий по соблюдению международных обязательств. Об этом сообщается на сайте Службы.

Новобранцы ознакомились с международными стандартами и законодательными актами, регулирующими торговлю веществами, разрушающими озоновый слой. Особое внимание было уделено методам выявления и пресечения нелегальных поставок опасных веществ на территорию Туркменистана.

Курсы стали частью более широкой программы повышения квалификации и укрепления международного сотрудничества Туркменистана в области охраны окружающей среды, отмечает источник.