Герой Туркменистана Олег Кононенко выступил с поздравлением в университете

В Технологическом университете имени А.А. Леонова состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовал уроженец Туркменистана Олег Кононенко. Инструктор-космонавт-испытатель, Герой России, Герой Туркменистана и командир отряда космонавтов выступил перед собравшимися с поздравительной речью, приуроченной к наступающему Дню Победы, сообщается на сайте вуза.

В своём выступлении Кононенко подчеркнул важность сохранения исторической памяти и традиций:

«Дорогие Королевцы, поздравляю всех с наступающим Днём Победы. Для всех нас это по-прежнему живая история мужества, чести, достоинства и беспеременной преданности нашего народа. И пока жива будет наша страна, мы всегда будем помнить людей, которые отдали свои жизни и свои лучшие годы нашей стране в борьбе за нашу независимость. Поэтому я хочу пожелать всем нам, чтобы мы оставались едиными в такие праздники, чтобы мы сохраняли свои традиции и помнили наших предков, наших ветеранов. Огромная им благодарность! С наступающим праздником!» — сказал космонавт.