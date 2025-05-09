В Туркменистане создана Госкомиссия по проведению сбора урожая пшеницы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании Государственной комиссии по организованному проведению жатвы зерновых в 2025 году, сообщает TDH.

Документ принят в целях укрепления экономического потенциала страны, увеличения объемов производства пшеницы и обеспечения продовольственной независимости.

Постановлением Государственному объединению «Türkmenobahyzmat» предписано обеспечить бесперебойную работу зерноуборочных комбайнов и их техническое обслуживание. Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров должно организовать своевременную транспортировку собранного урожая в пункты приема, на склады и элеваторы.

Госкомпании «Türkmengallaönümleri» разрешено привлекать для перевозки пшеницы автотранспорт других министерств и ведомств, а также частные транспортные средства на контрактной основе.