ВВП Туркменистана вырос на 6,3% за первые четыре месяца 2025 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Туркменистана в январе-апреле 2025 года увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов на заседании Кабинета Министров страны, передает TDH.

По словам вице-премьера, наибольший рост зафиксирован в транспортно-коммуникационном секторе (11,1%), торговле (9,9%) и сфере услуг (8,8%). В строительстве темп роста составил 4,4%, в сельском хозяйстве — 4%, в промышленности — 0,6%.

Общий объем произведенной продукции за отчетный период превысил показатели аналогичного периода 2024 года на 9,7%. Розничный товарооборот вырос на 12,4%, а внешнеторговый оборот — на 2,2%.

Исполнение доходной части государственного бюджета составило 101,5%, расходной — 97,6%. Заработная плата по крупным и средним предприятиям страны увеличилась на 11,5%. Объем капиталовложений, освоенных за счет всех источников финансирования, вырос на 11,4%.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил принять необходимые меры для дальнейшего развития отраслей экономики и поддержания стабильных темпов роста ВВП.