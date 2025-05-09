Авиакомпания «Туркменистан» перенесла рейсы Ашхабад – Москва – Ашхабад с 9 на 10 мая

Авиакомпания «Туркменистан» сообщила об изменении даты выполнения регулярного рейса по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад. Рейсы T5 715/716, ранее запланированные на 9 мая, перенесены на следующий день, 10 мая, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Согласно обновленному расписанию, вылет рейса T5715 из Ашхабада в Москву состоится 10 мая в 09:05 по местному времени с прибытием в столицу России в 10:55. Обратный рейс T5716 Москва – Ашхабад отправится в тот же день в 12:20 и прибудет в Ашхабад в 18:00 по местному времени.

Время вылета и прибытия рейсов остается без изменений, меняется только дата выполнения полетов.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за возможные неудобства, связанные с изменением расписания. Дополнительную информацию пассажиры могут получить в представительствах авиаперевозчика.