«Türkmenaragatnaşyk» и Airbus договорились о партнерстве в космической сфере

Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenaragatnaşyk» (Туркменсвязь) и компанией «Airbus Defence and Space SAS» стал одним из ключевых документов, подписанных в рамках официального визита Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова во Францию.

Данное соглашение предусматривает развитие сотрудничества между Туркменистаном и международным аэрокосмическим гигантом в области космических технологий и спутниковых коммуникаций. Детали меморандума будут объявлены позже.

Airbus Defence and Space SAS является одним из мировых лидеров в разработке и производстве спутников связи, систем дистанционного зондирования Земли и других космических технологий.

Дополнительно, после переговоров с Президентом Франции были подписаны ещё несколько документов, в том числе рамочное соглашение между агентством «Türkmenaragatnaşyk» и компанией «Thales Alenia Space France». Оно предусматривает сотрудничество в сфере оснащения национального телекоммуникационного спутника «TürkmenÄlem» современными технологическими решениями.

Для Туркменистана, который в 2015 году запустил свой первый телекоммуникационный спутник «TürkmenÄlem 52°E», партнерство с Airbus представляет стратегическую важность в контексте дальнейшего развития национальной космической программы и телекоммуникационной инфраструктуры.

Подписание меморандума состоялось в рамках Туркмено-французского экономического форума в Париже, что подчеркивает экономический характер сотрудничества и заинтересованность обеих сторон в реализации конкретных проектов в высокотехнологичной сфере.