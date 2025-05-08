Туркменский педагогический институт проводит конкурс-эссе по персидскому языку

Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди проводит конкурс-эссе по персидскому языку под названием «Языки дружбы и братства — пути к миру».

Конкурс проводится среди студентов специальности «Персидский язык и литература», а также среди студентов, изучающих персидский язык, сообщается на сайте института.

От каждого вуза в конкурсе могут принять участие по 5 студентов. Готовые работы принимаются до 20 мая.

При подведении итогов эссе студентов специальности «Персидский язык и литература» и студентов, изучающих персидский язык, будут оцениваться отдельно.

Итоги конкурса будут объявлены на официальном сайте института.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.