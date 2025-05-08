Туркменистан принял участие в заседании РГВУ по вопросам Каспийского моря

Делегация Туркменистана под руководством директора Института Каспийского моря М.Г.Атаджанова приняла участие в десятом заседании Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ), которое состоялось в Москве 5-7 мая.

Как сообщает МИД Туркменистана, также в мероприятии приняли участие делегации Азербайджанской Республики (руководитель — С.А.Шарифов), Исламской Республики Иран (руководитель — А.Джахангири), Республики Казахстан (руководитель — З.А.Аманжолова) и Российской Федерации (руководитель — М.И.Петраков).

Председателем заседания выступил глава российской делегации М.И.Петраков.

Участники обсудили методики установления прямых исходных линий на Каспийском море, сделали обзор сотрудничества на Каспийском море и рассмотрели вопросы подготовки очередной встречи министров иностранных дел.

Следующее заседание РГВУ состоится в Туркменистане, сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, отмечает источник.