Туркменистан пригласили на форум избирательных органов тюркских государств

Посол Республики Казахстан в Туркменистане Нурлан Ногаев в ходе встречи передал приглашение председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Туркменистана Гулмырату Мырадову принять участие в первом заседании Консультативной платформы центральных избирательных органов стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Туркменистана.

Мероприятие состоится 13-15 мая текущего года в Казахстане, одновременно с международной научно-практической конференцией «Тюркский мир: традиции, опыт и перспективы развития избирательных систем».

«Приглашение направлено от имени председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлана Абдирова и отражает стремление к укреплению сотрудничества между избирательными органами тюркских государств», – говорится в сообщении.

По словам Ногаева, подобные мероприятия способствуют обмену опытом и развитию избирательных систем в странах-участницах Организации тюркских государств с учетом общности культурных и духовных ценностей народов региона.

Глава туркменского Центризбиркома выразил признательность за приглашение и подтвердил намерение развивать двустороннее сотрудничество между избирательными комиссиями двух стран.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия по линии избирательных органов Туркменистана и Казахстана.