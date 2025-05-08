МВД Туркменистана напоминает о правилах дорожного движения для пешеходов и водителей

Служба дорожной полиции Министерства внутренних дел Туркменистана обратилась к гражданам с рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения.

Как сообщает Turkmenportal со ссылкой на информацию, предоставленную МВД Туркменистана, пешеходы не должны использовать проезжую часть дороги в произвольных местах. Им следует пересекать проезжую часть только по специально предназначенным переходам, подземным и надземным переходам.

В рекомендациях МВД указывается, что пешеходам не следует выходить на проезжую часть перед стоящим транспортным средством или из-за препятствий, ограничивающих видимость, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

Водители обязаны снижать скорость или останавливаться для пропуска пешеходов на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Если транспортное средство остановилось перед пешеходным переходом, то водители других транспортных средств могут продолжить движение только после того, как убедятся в отсутствии пешеходов.

По информации, предоставленной МВД, при совершении поворота направо или налево водители должны уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, подавая соответствующие сигналы рукой или световыми приборами.

Служба дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила для обеспечения безопасности на дорогах.