Клинико-лабораторная служба Туркменистана пополнилась новым оборудованием

10 комплектов оборудования IMMULITE 2000 XPI и 15 комплектов RAPIDPoint 500e Blood Gas System установлено в медицинских лабораториях Туркменистана в рамках проекта «Укрепление клинико-лабораторной службы в Туркменистане», реализуемого Программой развития ООН совместно с Правительством страны. Финансирование проекта полностью осуществляется Правительством Туркменистана.

Комплекты оборудования IMMULITE 2000 XPI установлены в медицинских центрах велаятов, Ашхабада и Аркадага. Оборудование позволяет проводить точную и специальную диагностику эндокринных, онкологических, аутоиммунных, инфекционных и других заболеваний методом хемолюминесцентного анализа (ИХЛА).

15 комплектов RAPIDPoint 500e Blood Gas System установлены в велаятских центрах страны. Оборудование позволяет проводить быструю и надежную диагностику газового и кислотно- щелочного состава крови, что критически важно для пациентов отделений интенсивной терапии, реанимаций, хирургических операционных.

Вместе с поставкой оборудования медицинские лаборатории обеспечены реактивами и расходными материалами. Для специалистов лабораторий проведены обучающие тренинги, сообщает пресс-служба ПРООН.

Напомним, что ранее проектом были оснащены лабораторным оборудованием и реагентами 114 лабораторий по всей стране, включая отдаленные районы.