Журналисты Туркменистана приглашаются к участию в конкурсе по устойчивой энергетике

Проект Европейского Союза «SECCA» объявил о проведении регионального конкурса для представителей средств массовой информации «Энергетический переход для лучшего будущего». Конкурс проводится в рамках кампании «ЕС-Центральная Азия: Дни устойчивой энергетики».

К участию приглашаются журналисты из всех стран Центральной Азии, включая Туркменистан. Принимаются материалы, опубликованные в печатных или электронных СМИ, а также вышедшие в телевизионном или радиоэфире в период с 15 апреля 2024 года по 14 мая 2025 года.

Тематические направления конкурса включают устойчивую энергетику, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, гендерное равенство в энергетическом секторе, образование для девочек в областях STEM, практики зеленого строительства и сотрудничество между ЕС и странами Центральной Азии в сфере устойчивой энергетики.

Прием заявок осуществляется до 14 мая 2025 года (23:59 UTC+5). С подробными правилами конкурса и формой заявки на русском и английском языках можно ознакомиться на официальном сайте проекта: https://secca.eu/ru/mediacontest/.