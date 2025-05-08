В мае Туркменистан примет участие в международных выставках в Азербайджане

Туркменистан примет участие в 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro и 30-й Юбилейной Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan. Выставки состоятся 13-16 мая в Экспо-центре города Баку.

Как сообщает Report, по словам представителя Caspian event organizers Бахруза Хидаятзаде, в настоящее время подтверждено участие около 450 компаний более чем из 30 стран.

Среди стран-участниц — Азербайджан, Германия, США, Беларусь, Бельгия, ОАЭ, Китай, Южная Корея, Палестина, Финляндия, Грузия, Индия, Иордания, Иран, Испания, Израиль, Швеция, Италия, Канада, Латвия, Египет, Нидерланды, Узбекистан, Казахстан, Россия, Сербия, Шри-Ланка, Турция, Туркменистан и Греция.

С учетом пожеланий участников и посетителей в этом году выставки будут работать 4 дня, отмечает источник.