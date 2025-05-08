Важная информация для граждан Туркменистана, планирующих поездку в Республику Корея

Авиакомпания «Туркменистан» информирует о новых требованиях миграционной службы Республики Корея для туркменских граждан и всех пассажиров, въезжающих в страну. Данная информация опубликована на официальном сайте авиакомпании.

Согласно новым правилам, за три дня до въезда в Республику Корея пассажиры обязаны заполнить электронную карту прибытия на специальном портале (https://e-arrivalcard.go.kr). Данная мера направлена на оптимизацию процедуры прохождения паспортного контроля.

«Рекомендуем заполнить электронную карту за три дня до прибытия в Республику Корея, чтобы избежать возможных задержек на паспортном контроле», – говорится в сообщении авиакомпании.

Как ранее сообщалось, авиакомпания «Туркменистан» с 14 июля открывает прямое авиасообщение между Ашхабадом и Сеулом.