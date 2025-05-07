ЮНФПА в Туркменистане запустил серию встреч за круглым столом по гендерному равенству

5 мая ЮНФПА в Туркменистане в сотрудничестве с Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Центром ОБСЕ в Ашхабаде провели круглый стол по гендерному равенству с представителями ключевых министерств и ведомств, органов местного самоуправления и организаций гражданского общества Ахалского велаята.

В мероприятии приняли участие более 20 представителей велаятских структур, включая хякимлик Ахалского велаята, депутатов Меджлиса, региональные управления здравоохранения, образования, труда и социальной защиты, правоохранительные органы, региональные отделения Союза Женщин Туркменистана и молодежной организации, представителей Национального общества Красного Полумесяца, профсоюзов, Института государства, права и демократии, а также региональных подразделений миграционной, пограничной и таможенной служб.

Целью круглого стола являлся мониторинг и оценка реализации Национального плана действий (НПД) по гендерному равенству на 2021-2025 годы, мониторинг и оценка реализации Дорожной карты по выполнению рекомендаций Национального обследования по здоровью и положению женщины в семье, а также ознакомление с мероприятиями, запланированными в рамках Дорожной карты по выполнению заключительных рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).

Участники обсудили достигнутый прогресс и существующие проблемы. Целью дискуссий являлось обеспечение согласованности усилий с национальными и международными стандартами в области гендерного равенства.

Также в ходе круглого стола особое внимание уделялось мониторингу вопросов касательно положения сельских женщин, женщин с инвалидностью и других категорий населения по принципу “не оставлять никого позади”.

Проведенный в Ашхабаде круглый стол стал продолжением серии мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление гендерного равенства в Туркменистане. Аналогичные круглые столы состоятся до 4 июня в Дашогузском и Балканском велаятах, а также городе Ашхабаде.