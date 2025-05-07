Туркменский омбудсмен встретилась с Главным омбудсменом Турции

Омбудсмен Туркменистана Яздурсун Гурбанназарова провела официальную встречу с Главным омбудсменом Турции Мехметом Акарджой в рамках рабочего визита, организованного совместно ЮНИСЕФ и Институтом омбудсмена Туркменистана, сообщается на сайте ombudsman.gov.tr

Визит туркменской делегации в Турцию был направлен на укрепление международного сотрудничества и обмен опытом в сфере защиты прав человека между двумя странами. В ходе переговоров представители Туркменистана и Турции обсудили важные аспекты правозащитной деятельности и возможности для дальнейшего взаимодействия между институтами омбудсменов обоих государств.

Выступая на встрече, главный омбудсмен Мехмет Акарджа подчеркнул, что институты омбудсмена играют ключевую роль в защите прав человека и обеспечении верховенства закона, внедрении подхода надлежащего управления в администрациях и распространении культуры поиска прав.

Также, Мехмет Акарджа сказал:

«Поскольку Турция и Туркменистан являются двумя братскими странами, которые разделяют общую историю, язык, религию и культуру, отношения между странами являются особыми отношениями, основанными на взаимном уважении и сотрудничестве. Сегодня я хочу расширить сотрудничество между нашими институтами и внести больший вклад как в наш собственный народ, так и в регион. Права человека, которые являются наиболее фундаментальными ценностями наших институтов, являются важнейшим элементом, который позволяет нам находить общую почву. Как институты по правам человека, мы можем повысить осведомленность по этому вопросу. Это возможно при тесном сотрудничестве между нашими институтами».

В завершение встречи Яздурсун Гурбанназарова выразила заинтересованность в изучении турецкого опыта и применении передовых практик в работе Института омбудсмена Туркменистана.