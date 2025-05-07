Туркменистан и Саудовская Аравия обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

6 мая в Ашхабаде прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана М. Бяшимовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Амером бин Али Аль-Шехри, на которой были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе беседы был проведён обмен мнениями по вопросам сотрудничества на международных площадках, включая Организацию Объединённых Наций. Особое внимание в ходе переговоров было уделено совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Дипломаты также рассмотрели вопросы развития партнёрства в культурно-гуманитарном направлении.