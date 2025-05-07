Молодой педагог из Туркменистана стал лауреатом конкурса СНГ «Учимся учить — 2025»

Молодой педагог из восточного региона Туркменистана Дияр Ыхтыяров стал лауреатом IV Международного конкурса научно-методических разработок молодых преподавателей государств-участников СНГ «Учимся учить — 2025».

Дияр Ыхтыяров работает педагогом на кафедре биологии в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в конкурсе он успешно выступил со своей научной работой на тему «Современные методы обучения естественным наукам», которая была удостоена особого внимания и получила высокую оценку жюри.

За вклад в развитие педагогики и научные достижения в данном направлении преподаватель туркменского вуза был награжден Дипломом лауреата конкурса.

В этом году на конкурс были представлены более 130 научных работ молодых преподавателей из 64 образовательных учреждений Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Организаторами конкурса выступили Московский педагогический государственный университет – базовая организация государств-участников СНГ по подготовке педагогических кадров, Евразийская ассоциация педагогических университетов (ЕАПУ) при поддержке Совета молодых преподавателей системы непрерывного педагогического образования стран СНГ.