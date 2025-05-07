Дзюдоистка из Туркменистана удостоилась бронзы на Кубке Европы в Азербайджане

Бронзовую медаль завоевала туркменская дзюдоистка Огулджан Русланова на завершившемся в Азербайджане Кубке Европы среди кадетов – Quba Millennium Team Cadet European Cup 2025, собравшем 354 спортсмена из 12 стран. Этого успеха она добилась в весовой категории до 70 кг, в которой награды оспаривали 18 спортсменок из 8 стран, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В первом поединке Огулджан победила Рену Ахмадову (Азербайджан), а во втором победу над россиянкой Софией Ярмантович.

Во встрече за выход в финал Русланова в упорной борьбе уступила Нини Дзагания (Грузия), а в поединке за 3 место взяла верх над россиянкой Алиной Чекмаревой и удостоилась бронзы. Вместе с Руслановой на третью ступень пьедестала поднялась представительница Грузии Майя Гваладзе. Серебряным призёром стала грузинка Нини Дзагания, а победительницей турнира в весе до 70 кг – Люси Рулье (Франция).

Это уже вторая медаль 16-летней дзюдоистки на международных соревнованиях. На прошлой неделе Огулджан завоевал бронзу на прошедшем в Германии Кубке Европы среди кадетов.