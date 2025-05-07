Дайхане северного региона Туркменистана готовятся превзойти прошлогодний рекорд

В Сельскохозяйственном акционерном обществе (САО) имени Садуллы Розметова этрапа Шават Дашогузского велаята продолжаются активные весенние полевые работы на пшеничных полях. Земледельцы хозяйства проводят полный комплекс сезонных агротехнических мероприятий, включая подкормку растений минеральными удобрениями, вегетационные поливы, очистку полей от сорняков и защиту посевов от вредителей, сообщается в сегодняшнем номере газеты «Нейтральный Туркменистан».

По итогам прошлого года хлеборобы данного хозяйства, которое считается образцовым в северном регионе страны, не только выполнили, но и значительно перевыполнили государственный заказ по заготовке зерна озимой пшеницы. Всего было собрано и поставлено на приёмные пункты 8500 тонн зерна, что составило 160% от планового задания.

Особо отмечается вклад лучших арендаторов-хлеборобов, среди которых Алишер Раджапов, Атахан Каримов, Дильбар Мурзаева, Дурдыгуль Сапаралыева и Хурма Оразгельдыева. В текущем сезоне каждый из них планирует получить урожайность не менее 50-60 центнеров зерна с гектара, что значительно превышает показатели, предусмотренные договорными обязательствами.

В выполнении весенних полевых работ земледельцам помогают опытные механизаторы, использующие современные высокопроизводительные тракторы марки «OWF – 904» китайского производства.

Хозяйство активно внедряет современные технологии. В 2014 году за счёт льготного банковского кредита была приобретена дождевальная установка от иранской компании «Фаяз», которая используется для подкормки пшеницы и химической защиты растений. Также в производство внедрено оборудование капельного орошения от турецкой компании «Джан» на площади 107 гектаров, отведённых под выращивание хлопчатника. Данная технология позволяет экономить до 50% оросительной воды и одновременно вносить минеральные удобрения, что создает возможности для получения урожайности свыше 50-60 центнеров зерна с гектара.