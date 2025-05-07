В Туркменской национальной консерватории прошел концерт ко Дню Победы

В Большом зале Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой состоялся торжественный концерт «Треугольные письма», посвященный Дню Победы.

Концертную программу открыл детский хор «Певчие соловьи» ашхабадской музыкальной школы №4 совместно с камерным оркестром консерватории исполнением композиции №Треугольные письма». Юные артисты в форме бойцов Советской армии вышли на сцену с портретами фронтовиков, символизируя Бессмертный полк.

В программе прозвучали известные военные песни: «Смуглянка», «Майский вальс», «Катюша» и «Синий платочек» в исполнении лауреата премии «Алтын асыры» Бахар Дурдыевой, Доврана Шаммыева, Мансура Шарипова, Тазегуль Байрамовой и народного артиста Туркменистана Атаджана Бердыева.

Особым номером программы стало чтение фронтовых писем молодыми исполнителями – Айларой Царьковой, Нязли Пиркулиевой и Аллаберды Новрузовым.

Государственный хор Туркменистана представил песню «Поклонимся великим тем годам», которую зрители слушали стоя. Завершилась программа совместным исполнением всеми участниками концерта песни «День Победы», к которому присоединились многие зрители.

Организаторами концерта выступили Елена Аракелян и Екатерина Дарчия. Музыкальное сопровождение обеспечил камерный оркестр консерватории под управлением студента четвертого курса Ковуса Бяшимова.