В Туркменистане стартовал набор молодежи на участие в летней климатической школе ЮНИСЕФ

Представительство ЮНИСЕФ в Туркменистане объявило о старте приема заявок на участие в молодежной климатической школе, которая будет организована в Ашхабаде в течение летних месяцев.

Инициатива направлена на повышение навыков молодёжи в борьбе с изменением климата, снижение риска бедствий для достижения устойчивого развития.

Молодежь от 16 до 25 лет с высоким уровнем знания английского языка может подать заявку до 12 мая.

Работа школы будет вестись до августа по следующему графику: 3-5 июня — открытие молодёжного эко-лагеря, 18-19 июня — вторая сессия, 2-3 июля — третья сессия, 16-17 июля — четвёртая сессия, 30-31 июля — пятая сессия и 13-14 августа заключительная сессия.

Чтобы получить соответствующий сертификат участия, участники должны пройти три обязательных онлайн-курса, сообщается на сайте «Туркменистан: Золотой век».