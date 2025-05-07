В Государственном музее Туркменистана открылась выставка к 80-летию Великой Победы

Выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открылась в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в запасниках музея много ценных экспонатов, относящихся к военному периоду.

Наиболее ценные сведения хранятся в фотодокументах фронтовиков, среди которых Герой Советского Союза Курбан Дурды. Его гимнастерка с отверстиями от пулеметной очереди представлена рядом с военным билетом и наградами.

На выставке впервые представлена информация о Мухамеде Шихлиеве – кавалере ордена Отечественной войны I степени.

Подвиг туркменских женщин, положивших на алтарь победы свои семейные ювелирные украшения, на века вошел в историю войны. На витрине рядом с массивными серебряными украшениями – связанные заботливыми руками женщин вещи для бойцов.

Среди первых посетителей выставки были Гурбандурды Аннадурдыев, почетные старейшины Эркин Косаев, Оразгулы Каратаев, председатель Союза художников Туркменистана Чарымурат Язмурадов и студенты пограничного института Туркменистана.