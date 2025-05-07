В Ашхабаде на 74-м году ушел из жизни знаменитый фотограф Вячеслав Саркисян

Известный мастер фотографии Вячеслав Адамович Саркисян скончался в Ашхабаде на 74-м году жизни. Об этом сообщает сайт «Туркменистан: Золотой век».

За почти полувековую профессиональную деятельность Саркисян принял участие в 120 международных фотоконкурсах и фотосалонах Международной федерации художественной фотографии при ЮНЕСКО (FIAP) в 45 странах мира, завоевав многочисленные золотые, серебряные и бронзовые медали. Особым достижением мастера стала золотая медаль в номинации «Архитектура» престижного международного фотоконкурса «Austrian Super Circuit».

В 2014 году Саркисян получил звание «Выдающийся мастер FIAP» – высшую награду федерации для фотохудожников. В 2011 году был удостоен юбилейной медали «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna».

Вячеслав Адамович начинал свою карьеру как инженер-строитель, окончив в 1974 году Туркменский политехнический институт. Работал в проектном институте «Туркменгоспроект», а в 1982-1995 годах возглавлял отдел архитектурно-строительного контроля в Главном архитектурно-планировочном управлении хякимлика Ашхабада.

Фотографии Саркисяна с 1990-х годов публиковались в книгах и альбомах об Ашхабаде и архитектурных памятниках Туркменистана, а также в каталогах профессиональных фотоконкурсов Австрии, Великобритании, Китая, США и других стран.

Мастер являлся основателем клуба любителей фотоискусства «Ферула», существующего уже 30 лет, и до последних дней оставался его идейным вдохновителем. Много лет вел фотокружок при ашхабадском Доме учителя, делился профессиональными секретами с молодежью, проводил мастер-классы для начинающих фотографов.

В творческом наследии Вячеслава Саркисяна – впечатляющая галерея образов Туркменистана, включающая архитектуру, археологические памятники, этнографические зарисовки, природные ландшафты и портреты жителей страны.

«Редакция «Золотого века», его коллеги присоединяются к многочисленным соболезнованиям по поводу смерти ветерана Государственного информационного агентства Туркменистана (TDH), внештатного сотрудника международного иллюстрированного журнала «Туркменистан», издаваемого в Москве, и признанного лидера ашхабадских мастеров художественной фотографии», – говорится в сообщении.