Туркменские шахматисты завоевали пять медалей на чемпионате Западной Азии

Сборная Туркменистана по шахматам завоевала пять медалей – одну золотую и четыре бронзовые – на чемпионате Западной Азии среди юниоров, который завершился в столице Таджикистана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Золотой награды удостоена Лейла Шохрадова из Лебапского велаята, ставшая лучшей в возрастной категории до 18 лет в блице. Спортсменка набрала 8,5 очка из 9 возможных (8 побед и одна ничья).

Бронзовую медаль в возрастной группе до 8 лет завоевал ашхабадец Чарыхеким Чарыев (рейтинг 1732 пункта) из шахматного клуба спортивного комплекса «Багтыярлык». Для юного спортсмена, двукратного чемпиона страны в своей возрастной группе, эта награда стала дебютной на международной арене.

Еще три бронзовые медали туркменские шахматисты получили в категории до 10 лет. Максат Авлякулиев (1739 пунктов), Дидар Хупбыев (1613 пунктов) и Мырат Мерданов (1808 пунктов) отличились в командном зачете во всех трех дисциплинах соревнований – классической версии, рапиде и блице.

В чемпионате приняли участие около 400 шахматистов из 13 стран, включая Россию, Индию, Пакистан, Шри-Ланку, ОАЭ, Афганистан и Кувейт.

В настоящее время туркменские шахматисты готовятся к Международному турниру среди юниоров, который пройдет с 15 по 19 июня в Ашхабаде.