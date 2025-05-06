Туркменские теннисисты завоевали три медали на международном турнире в Казахстане

Юные спортсмены из Туркменистана завоевали три медали на международном турнире по настольному теннису «Путь в Шанырак», проходившем в Алматы. Об этом Turkmenportal сообщил председатель Федерации настольного тенниса Туркменистана Агамурад Алланазаров.

Золотую медаль в копилку туркменской сборной среди девочек принесла Айгуль Довлеталыева, серебряную – Нурана Яранова. Бронзовым призером среди мальчиков стал Силапберды Йолбарсов.

«Наша команда продемонстрировала высокий уровень подготовки. Мы имеем перспективный состав игроков, что дает основания для оптимистичных прогнозов относительно развития настольного тенниса в стране», – подчеркнул Алланазаров.

Отметим, что еще одна представительница Туркменистана – Набат Гельдыева – остановилась в шаге от призового места, разделив 3-4 позиции с теннисисткой из Казахстана.

В турнире приняли участие около 400 спортсменов в возрасте от 9 до 13 лет из различных регионов Казахстана, а также Туркменистана и Узбекистана. Туркменскую делегацию представляли 14 теннисистов под руководством трех тренеров — Энеджан Баллыевой, Равиля Ахмедова и Давута Якубова.

В составе сборной Туркменистана выступали Мукам Артыков, Сабина Волчемис, Сафия Бегенджова, Набат Гельдыева, Дортгулы Алланазаров, Ширин Чарыева, Арслан Гурбанов, Дженнет Амандурдыева, Ресул Довранов, Силапберды Йолбарсов, Нурана Яранова, Атахан Пигамов, Назар Абдыев и Айгуль Довлеталыева.