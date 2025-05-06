Туркменистан и ЕС обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Курбанов провел встречу с послом Европейского союза в Туркменистане Беатой Пекса и экспертами Международного центра передового опыта по противодействию насильственному экстремизму «Хедая». Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Туркменистана и ЕС в области безопасности. Особое внимание было уделено региональным программам КАДАП и БОМКА, которые способствуют не только укреплению безопасности границ, но и развитию межрегионального сотрудничества.

Участники встречи также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в рамках региональной программы ЕС «Страйв Азия» (STRIVE ASIA). Была подчеркнута важность проекта «ЛЕЙКА» – «Правоохранительная деятельность в Центральной Азии» (2020-2024 гг.), благодаря которому проведены многочисленные мероприятия по повышению потенциала и сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и защиты особо важных объектов.

В ходе переговоров стороны отметили значимость совместных документов, включая Дорожную карту по углублению связей между Центральной Азией и Европейским союзом, принятую в 2023 году в Люксембурге, Совместное коммюнике 20-й встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и ЕС, принятое в Ашхабаде в марте текущего года, а также Совместную декларацию по итогам первого саммита Евросоюза и стран Центральной Азии, принятую в апреле в Самарканде.