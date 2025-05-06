Президент Туркменистана провел совещание по вопросам АПК

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с заместителем Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыевым и хякимами велаятов, посвященное текущему положению дел в аграрном секторе и регионах страны, передает TDH.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев представил доклад о ходе сезонных сельскохозяйственных работ. В настоящее время на засеянных пшеницей полях осуществляется уход согласно агротехническим нормам. Ведется подготовка элеваторов, комбайнов и другой техники к предстоящей хлебоуборочной кампании.

На полях, засеянных хлопчатником, проводится зарядковый полив, а на участках со всходами – междурядная обработка, прореживание и прополка. Осуществляется необходимый уход за посевами весеннего картофеля, овощебахчевых и других сельскохозяйственных культур. В Дашогузском велаяте продолжается сев риса.

В рамках сезона заготовки коконов в регионах страны ведется уход за гренами и сбор зрелых коконов шелкопряда. Для предотвращения возгораний в лесных массивах, на пастбищных и земельных угодьях создаются противопожарные полосы, поддерживается чистота территорий.

По итогам доклада Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность последовательного увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и комплексного развития аграрного сектора. Глава государства поручил держать под неослабным контролем все агротехнические мероприятия по уходу за хлопчатником и пшеницей, включая профилактику появления вредителей на зерновых посевах.

Президент акцентировал внимание на необходимости должного возделывания овощебахчевых культур, своевременного завершения посева риса в Дашогузском велаяте, эффективной организации работы по уходу за гренами шелкопряда и заготовке коконов.

Сердар Бердымухамедов распорядился обеспечить своевременное проведение взаиморасчетов между производителями сельхозпродукции и сервисными предприятиями, а также контролировать противопожарные мероприятия в лесных зонах и на сельхозугодьях. Особое внимание было уделено качеству и срокам выполнения региональных работ, предусмотренных Программой социально-экономического развития страны на 2022-2028 годы и Национальной сельской программой.