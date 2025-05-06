Национальный Лидер туркменского народа прибыл с официальным визитом во Францию

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в понедельник с официальным визитом во Французскую Республику. В Международном аэропорту туркменской столицы Гурбангулы Бердымухамедов провожали официальные лица, передает TDH.

По прибытии в парижский аэропорт «Орли», украшенный государственными флагами двух стран, председателя Халк Маслахаты встретили официальные представители Франции и члены туркменской делегации. Вдоль ковровой дорожки от трапа самолета был выстроен Почетный караул.

В ходе краткой беседы в аэропорту французский представитель подчеркнул высокую ценность многостороннего сотрудничества с Туркменистаном и пожелал Гурбангулы Бердымухамедову успешного визита. В свою очередь, Национальный Лидер туркменского народа выразил уверенность, что данный визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Туркмено-французское сотрудничество в политико-дипломатической сфере развивается как в двустороннем, так и в многостороннем формате, регулярно проводятся политические консультации между внешнеполитическими ведомствами. Туркменистан придает особое значение развитию отношений со странами Европы, включая Францию, основываясь на принципах равноправия, доверия и взаимопонимания, говорится в сообщении.