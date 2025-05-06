В Иране открылась выставка экспортного потенциала Туркменистана

В международном выставочном центре провинции Голестан стартовала первая выставка экспортного потенциала Туркменистана. Мероприятие нацелено на ознакомление с техническим, промышленным, сервисным, сельскохозяйственным и экспортным потенциалом двух стран, сообщается на официальной странице посольства Ирана в Ашхабаде в социальной сети X.

Выставка привлекла значительное внимание деловых кругов обеих стран. В ней принимают участие торговые делегации Туркменистана и Ирана, представляющие различные отрасли экономики.

Среди туркменских компаний-участников выделяются такие производители, как «Balşeker», специализирующийся на кондитерской продукции, и «Ak gar», также известный своими кондитерскими продуктами. Помимо них, на выставке представлены многие другие туркменские компании, занимающиеся различными видами производства — от текстильной продукции до пищевой промышленности и сельскохозяйственных товаров.