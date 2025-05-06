В Европейском бюро ВОЗ прошел день Туркменистана

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Копенгагене состоялся День Туркменистана. Мероприятие приурочено к Международному году мира и доверия, а также к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает TDH.

В торжественной церемонии приняли участие представители Туркменистана, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, руководители департаментов организации, а также представители различных государств-членов ВОЗ, подключившиеся посредством видеоконференцсвязи.

Достижения Туркменистана в системе здравоохранения, включая профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышение медицинской грамотности населения и охват профилактическими прививками, соответствуют международным стандартам и являются образцовыми, подчеркнул на открытии Ханс Клюге.

В рамках мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Делегация Туркменистана совместно с руководством департаментов ЕРБ ВОЗ провела «круглый стол», где представила успехи системы здравоохранения страны за последние 30 лет в ходе реализации Государственной программы «Саглык».

Стороны также обсудили подготовку к международной конференции, запланированной на октябрь текущего года в рамках выставки «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства». В конференции примут участие представители Европейского регионального бюро ВОЗ, министерств здравоохранения стран региона, органов ООН и других международных организаций.