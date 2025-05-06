В Ашхабаде состоится мировая премьера инновационного спектакля

10 мая на ашхабадской сцене будет представлен плод уникального творческого сотрудничества: новый танцевальный спектакль Rituals французского хореографа Жан-Марка Матоса, итальянской танцовщицы и хореографа Маргериты Бергамо, Государственного танцевального ансамбля Туркменистана и танцевального ансамбля «Менгли». Это культурный диалог, в котором богатые традиции Туркменистана встречаются с современной европейской хореографией и цифровыми искусствами.

В первой части представления фольклорный ансамбль «Акджаяр» Балканского велаята исполнит традиционный танец Куштдепди.

Проект реализуется в рамках инициативы «Европейские культурные пространства», которая внедряет инновационные модели сотрудничества в сфере культуры.

Организаторы мероприятия — Французский институт в Туркменистане, Министерство культуры Туркменистана, Делегация ЕС в Туркменистане, Посольство Франции, Посольство Италии и Институт имени Гёте в Казахстане.

Проект стал возможен благодаря поддержке EUNIC (Сеть национальных культурных институтов стран ЕС, включающая 39 членов из всех стран ЕС и стран-партнёров), Франко-немецкого культурого фонда и Французского института в Париже.

Спектакль состоится 10 мая во Дворце Мукамов в 19:00.

Вход открыт для всех желающих.