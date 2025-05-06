В Ашхабаде прошел массовый забег на 3,42 км в поддержку мира и доверия

Масштабный забег под девизом «Спорт – залог мира и доверия» состоялся в туркменской столице. Мероприятие организовано Национальным комитетом Туркменистана по делам ЮНЕСКО совместно с Государственным комитетом по физической культуре и спорту, Центральным советом Молодежной организации имени Махтумкули и хякимликом Ашхабада.

В спортивном мероприятии приняли участие свыше 550 человек, включая студентов высших учебных заведений, учащихся спортивных школ и представителей общественности столицы различных возрастных категорий.

Маршрут забега протяженностью 3,42 км был проложен по улице Багтыярлык от монумента «Аркадаг» в обход стадиона «Ашхабад» и Дворца бракосочетаний «Багт кошги» с финишем у монумента «Аркадаг».

По итогам соревнований определены победители в нескольких категориях. Среди студентов лучшими стали Э. Эседова (Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана) и П. Бабаниязов (Международный университет нефти и газа). В категории взрослых жителей Ашхабада первенствовали В. Байова и С. Сапаров. Среди школьников победу одержали А. Сейдуллаева (средняя школа №76) и О. Оразмырадов (средняя школа №74).

Всем победителям и призерам забега были вручены ценные памятные подарки.

Как сообщили Turkmenportal в пресс-службе Национального комитета Туркменистана по делам ЮНЕСКО, мероприятие было приурочено к членству Туркменистана в Межправительственном комитете ЮНЕСКО по физической культуре и спорту на 2023-2027 годы и направлено на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию массового спорта.