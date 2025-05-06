Ашхабад примет международный турнир по шахматам среди юниоров

Международный турнир по шахматам среди юниоров пройдет с 15 по 19 июня в Ашхабаде. Соревнования будут организованы на базе Специализированной шахматно-шашечной школы Главного управления физкультуры и спорта туркменской столицы, сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

В турнире примут участие мальчики и девочки в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет. Соревнования проводятся в рамках программы мероприятий, посвященных статусу Ашхабада как «Города новых спортивных возможностей Содружества».

В настоящее время юные туркменские шахматисты проводят интенсивную подготовку к предстоящему международному турниру.

Ранее на чемпионате Западной Азии по шахматам среди юниоров, который прошел в столице Таджикистана, сборная Туркменистана завоевала пять медалей.