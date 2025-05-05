Телевещание в Туркменистане временно приостановится в ночь с 4 на 5 мая

В ночь с 4 на 5 мая 2025 года в Туркменистане временно прекратится вещание местных теле и радиоканалов. Трансляции будут приостановлены на 12 часов.

Как сообщили в Государственном комитете по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, отключение вещания связано с плановыми профилактическими работами на телевизионном оборудовании.

Возобновление работы национального телевидения и радио ожидается 5 мая в 12 часов дня. В течение этого времени зрителям рекомендуется использовать альтернативные источники информации.