Оркестр Ровшена Непесова даст праздничный концерт к 80-летию Великой Победы

10 мая в 18:00 в киноконцертном центре «Ватан» г. Ашхабада состоится торжественный «Концерт Победы», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Выступление подготовил оркестр заслуженного деятеля искусств Туркменистана Ровшена Непесова под управлением дирижера Эзиза Джуманиязова.

Концерт станет частью праздничных мероприятий, проводимых в Туркменистане в честь знаменательной даты. Организаторы обещают насыщенную программу с исполнением классических произведений военных лет и современных композиций патриотической тематики.

Желающие посетить мероприятие могут получить дополнительную информацию по телефону +99361235234.

Начало концерта – в 18:00.