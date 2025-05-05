ЕС оштрафовал TikTok на €530 млн за передачу данных пользователей в Китай

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, на 530 млн евро за незаконную передачу данных о европейских пользователях в Китай. Об этом сообщает агентство Reuters.

Комиссия установила, что ByteDance не ограничила доступ сотрудников из Китая к данным пользователей ЕС. По законам ЕС, данные должны храниться в регионе. Компанию обязали в течение шести месяцев устранить нарушения.

ByteDance заявила, что оспорит решение. Представители компании утверждают, что данные пользователей ЕС хранятся в центрах обработки в Европе и США. Они также отметили, что никогда не получали запросов от китайских властей на доступ к данным. Решение не учитывает меры безопасности, введенные в 2023 году, заявили в ByteDance.

TikTok имеет около 175 млн пользователей в Европе. Это не первый штраф для ByteDance в ЕС. В 2023 году компанию оштрафовали на €345 млн за нарушение правил обработки данных детей.