Джефф Безос хочет продать акции Amazon на $4,75 млрд

Джефф Безос планирует до конца мая 2026 года продать акции основанной им компании Amazon на сумму до $4,75 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), он избавится от 25 млн ценных бумаг.

Объявление последовало вскоре после отчета Amazon о прибыли за первый квартал 2025 года. Выручка компании выросла на 9% до $155,7 млрд, а чистая прибыль достигла $17,1 млрд. Однако акции Amazon подешевели из-за опасений, что новые торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут навредить бизнесу.

После введения пошлин в апреле 2025 года цены в интернет-магазине Amazon начали расти. В конце месяца Белый дом обвинил компанию в «враждебном и политическом акте» за попытку информировать клиентов о наценках, вызванных торговой политикой. Однако в Amazon уточнили, что инициатива была предложена в одном из магазинов, но ее отклонили.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, Безос — второй богатейший человек мира с состоянием $212 млрд. Он уступает только Илону Маску. В 2024 году Безос продал акции Amazon на $13,4 млрд. С 2002 года Безос реализовал акции компании на $30 млрд, направив средства на другие свои проекты, включая ракетную компанию Blue Origin, и личные траты, такие как суперяхта Koru стоимостью $500 млн. В 2023 году он владел около 10% акций Amazon.