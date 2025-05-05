В Туркменистане представлены результаты Кластерного обследования по многим показателям

2 мая состоялась официальная презентация результатов проведенного в Туркменистане Кластерного обследования по многим показателям (MICS), организованная Государственным комитетом по статистике в партнерстве с ЮНИСЕФ.

Глобальная программа MICS (Обследования по многим показателям) стала крупнейшим источником сопоставимых данных о жизни детей и их семей. Она основывается на информации, собранной в ходе личных интервью с респондентами, отобранными в рамках репрезентативной выборки домохозяйств, и построена на основе набора глобально согласованных индикаторов.

С момента запуска первого раунда MICS в середине 1990-х годов в мире было проведено семь раундов, в пяти из которых участвовал Туркменистан.

Седьмой раунд MICS предоставляет критически важные данные о детях, подростках и их семьях, необходимые для разработки политики, планирования и программ в интересах детей по всему миру.

В рамках седьмого раунда MICS Государственный комитет по статистике опросил более 6600 домохозяйств во всех пяти велаятах и городе Ашхабаде, при доле ответивших 98,3%, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

MICS не новое обследование для Туркменистана, однако в этот раунд были включены новые элементы, в том числе вопросник для мужчин и дополнительные индикаторы для более точного соответствия глобальным приоритетам ЦУР, в особенности ЦУР 5 по гендерному равенству и ЦУР 16 по недопущению дискриминации.

Многие мероприятия обследования МИКС7 в Туркменистане были проведены в рамках проекта «Укрепление национальных возможностей по сбору данных и генерированию доказательств в области прав ребенка в Туркменистане», софинансируемого Европейским Союзом. Проект направлен на поддержку политики, основанной на данных, а также на усиление мониторинга и оценки прав ребенка.

Кластерное обследование по многим показателям (MICS) позволяют странам отслеживать прогресс в достижении национальных целей и выполнении глобальных обязательств, включая Цели устойчивого развития (ЦУР).